В окружении Муцениеце ответили на слухи о ее романе с Чуйковым: «Если бы сейчас было все хорошо, она не воевала бы с Прилучным»

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Отношения Агаты Муцениеце с Иваном Чуйковым, с которым актриса позирует на нежных фото, в окружении экс-жены Павла Прилучного назвали, всего лишь пиар-ходом, и не более того. Никакой связи у них нет. Они просто друзья.