В окружении Муцениеце ответили на слухи о ее романе с Чуйковым: «Если бы сейчас было все хорошо, она не воевала бы с Прилучным»

Агата Муцениеце строила отношения с ресторатором Владимиром Перельманом. Однако их роман продлился недолго: актриса бросила миллионера, после того, как застала его поцелуй с незнакомкой на танцполе в Таиланде. Бизнесмен так увлекся своей спутницей, что забыл, что пришел на мероприятие вместе с Агатой и ее подругами. Простить бойфренду измену, она не смогла. При этом им удалось сохранить дружеские отношения, но встречаться дальше Муцениеце с Перельманом не захотела.
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Отношения Агаты Муцениеце с Иваном Чуйковым, с которым актриса позирует на нежных фото, в окружении экс-жены Павла Прилучного назвали, всего лишь пиар-ходом, и не более того. Никакой связи у них нет. Они просто друзья.
«У Ивана своя личная жизнь, а Агата пока свободна. Если бы у нее сейчас было все хорошо, она бы не воевала с Прилучным. А тому, как известно, пришел новый иск: Агата требует у него в суде алименты — 30 процентов от всех его доходов», - поделились с kp.ru в окружении Агаты Муцениеце.