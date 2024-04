Муцениеце бросила бойфренда-миллионера из-за его поцелуя с незнакомкой на дискотеке в Таиланде

Поклонники активно обсуждали роман Агаты Муцениеце с ресторатором Владимиром Перельманом. В интервью Светлане Бондарчук актриса даже заявила, что ее дочка Мия ждет не дождется, когда мама станет невестой. Девочка мечтает, чтобы Агата вышла замуж, встретила своего принца и была счастлива. И причина тому в том, что Павел Прилучный, бывший муж Агаты Муцениеце, уже женился на Зепюр Брутян и она родила ему сына Микаэля. Вот Мия и считает, что ее мама достойна новой счастливой жизни.

Однако роман с Владимиром Перельманом едва ли можно назвать удачным. До свадьбы дело так и не дошло. В окружении Агаты Муцениеце рассказали о том, что этой зимой актриса отдыхала в Таиланде с возлюбленным-миллионером. Кстати, парочку свела все та же Светлана Бондарчук, познакомив Агату и Владимира на гала-вечере Action. С мероприятия они уехали вместе и после уже не расставались. Муцениеце даже познакомила своих детей: сына Тимофея и дочку Мию с новым бойфрендом.

Перельман вполне обеспеченный человек: глава холдинга Perelman People, в который входят рестораны I Like Bar, I Like Grill, I Like Wine, Beer&Brut, «Рыба моя», «Жемчуга». Однако Агата Муцениеце не смогла простить возлюбленному один его поступок. Они расстались еще в январе. Отдыхая в Таиланде, как пишет kp.ru со ссылкой на друга актрисы, Перельман стал уделять внимание другой.