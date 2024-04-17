Саша Черно заявила о невозможности воссоединения с Иосифом Оганесяном: «Не уживаемся»

Участница «Дома-2» Саша Черно, которая, по ее собственному заявлению, находится в разводе с мужем Иосифом Оганесяном, пролила свет на их отношения.

Видя, что между Сашей и Иосифом в последнее время они весьма потеплели, поклонники пары задались вопросом на тему возможности их воссоединения. К тому же, таких примеров в истории проекта было немало. Парочки разводились, потом сходились и даже рожали детишек. Показателен в этом случае пример Риты Цатурян и Руслана Мацьолека.

Так что, преданные фанаты ждут дальнейшего развития событий, надеясь увидеть нечто красивое и приятное.

Но Саша Черно огорошила подписчиков, заявив, что воссоединение ее с Иосифом в семью невозможно. Они будут существовать, как друзья и родители мальчика Стефана.

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