Саша Черно заявила о невозможности воссоединения с Иосифом Оганесяном: «Не уживаемся»

Саша Черно и Иосиф Оганесян. Фото: соцсети Саши Черно

Участница реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно заявила, что с Иосифом они останутся просто родственниками и друзьями.

Участница «Дома-2» Саша Черно, которая, по ее собственному заявлению, находится в разводе с мужем Иосифом Оганесяном, пролила свет на их отношения.

Видя, что между Сашей и Иосифом в последнее время они весьма потеплели, поклонники пары задались вопросом на тему возможности их воссоединения. К тому же, таких примеров в истории проекта было немало. Парочки разводились, потом сходились и даже рожали детишек. Показателен в этом случае пример Риты Цатурян и Руслана Мацьолека. 

Так что, преданные фанаты ждут дальнейшего развития событий, надеясь увидеть нечто красивое и приятное. 

Но Саша Черно огорошила подписчиков, заявив, что воссоединение ее с Иосифом в семью невозможно. Они будут существовать, как друзья и родители мальчика Стефана.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Думаю, что уже нет, - ответила Саша Черно на вопрос подписчиков о воссоединении. - Мы прекрасные родственники, друзья, друг за друга горой. Отлично ладим. Но не как мужчина и женщина. Не уживаемся».

Читайте также