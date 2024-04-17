Стоцкая поделилась редким семейным фото с подросшими детьми от Абгаряна

Анастасия Стоцкая. Фото: Global Look Press.

Артистка воспитывает двоих детей от второго брака с бизнесменом Сергеем Абгаряном.

Певица Анастасия Стоцкая впервые за долгое время поделилась фотографией в своих социальных сетях, где ее запечатлели с подросшими детьми. 

Артистка воспитывает двоих детей от второго брака с бизнесменом Сергеем Абгаряном: двенадцатилетнего Александра и шестилетнюю Веру. Официально супруги развелись в прошлом году. 

Стоцкая редко публикует фотографии со своими наследниками, поэтому этот пост стал настоящим событием для ее поклонников. Фотография получилась очень теплой и весенней, что вызвало восторг у подписчиков. Комментарии фолловеров разделились: некоторые отметили сходство детей с певцом Филиппом Киркоровым, другие заметили, что дети очень похожи на своего отца.

Анастасия Стоцкая с детьми. Фото: соцсети А. Стоцкой.

«Какие чудесные дети! Так выросли!», «Как приятно видеть счастливую семью!», «Дети действительно похожи на Филиппа Киркорова!», «Удивительно, как они похожи на своего папу!», «Фотография такая теплая и весенняя!» — написали под фото фолловеры.

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