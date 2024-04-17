Стоцкая поделилась редким семейным фото с подросшими детьми от Абгаряна

Певица Анастасия Стоцкая впервые за долгое время поделилась фотографией в своих социальных сетях, где ее запечатлели с подросшими детьми.

Артистка воспитывает двоих детей от второго брака с бизнесменом Сергеем Абгаряном: двенадцатилетнего Александра и шестилетнюю Веру. Официально супруги развелись в прошлом году.

Стоцкая редко публикует фотографии со своими наследниками, поэтому этот пост стал настоящим событием для ее поклонников. Фотография получилась очень теплой и весенней, что вызвало восторг у подписчиков. Комментарии фолловеров разделились: некоторые отметили сходство детей с певцом Филиппом Киркоровым, другие заметили, что дети очень похожи на своего отца.