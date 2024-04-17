Максим Галкин* приехал на Кипр без Аллы Пугачевой и детей

Судя по всему, певица Алла Пугачева провела свой юбилей в Израиле не только без гостей, но и без мужа. По крайней мере, накануне, 16 апреля, шоумен Максим Галкин* был замечен на Кипре, в городе Лимасоле, всего в трех километрах от пентхауса, который принадлежит его семье.

Поклонники, видевшие Максима Галкина*, рассказали, что шоумен был один и направлялся в один из самых известных и дорогих ресторанов Лимасола - ресторан морской кухни Pyxida.

По словам очевидцев, шоумен был явно чем-то взволнован, он торопился и старался не привлекать к себе внимания. Где в это время была Алла Пугачева и близнецы Гарри и Лиза, можно только догадываться.

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Напомним, в минувший понедельник, 15 апреля, певица Алла Пугачева отмечала свой юбилей, ей исполнилось 75 лет. Максим Галкин* в день рождения жены разместил в микроблоге ее новый снимок и весьма лаконично, буквально всего тремя словами, поздравил Аллу Борисовну с юбилеем.

По материалам телеграм-канала Mash

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента