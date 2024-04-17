Рома Зверь помог ростовской пенсионерке убрать мусор и пригласил на концерт

Накануне, 16 апреля, группа «Звери» дала концерт в Ростове-на-Дону. Во время выступления фронтмен коллектива Роман Билык, известный еще и как Рома Зверь рассказал со сцены очень милую историю.

Оказывается, днем, перед концертом он отправился на ростовский рынок за таранью и по дороге познакомился с милой дамой Лидией Петровной. Женщина шла с тачкой, наполненной мусором и вдруг обратилась к Роману Зверю, судя по всему, не узнав в прохожем знаменитость.

«Она говорит: «Сынок, а ты помоги мне». Конечно, помог выбросить мусор. И тут она спрашивает: «Как тебя зовут, сынок?», - рассказал Рома Зверь.

Музыкант представился и даже напел Лидии Петровне несколько песен. Только тогда она поверила, что перед ней - звезда рок-н-ролла. Рома Зверь пригласил Лидию Петровну на концерт, отправил ей билет по электронной почте и дал свой номер телефона на случай затруднений.

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Лидия Петровна на выступление, конечно же, пришла. Камера вывела ее изображение на большой экран на сцене во время концерта. Пенсионерка поблагодарила Рому Зверя, помахав ему рукой и пообещав прислать совместные снимки, которые они сделали, убирая мусор.

По материалам kp.ru