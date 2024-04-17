Муцениеце передала привет Кологривому после его заявлений о романе с ней

Актриса Агата Муцениеце накануне появилась на светской премьере фильма «Блиндаж». Разумеется, интерес прессы к звезде объяснялся еще и недавним заявлением Никиты Кологривого о романе с Агатой Муцениеце. Своим признанием Кологривый поставил Муцениеце в неловкое положение. На момент их интрижки он был женат. А Агата Муцениеце озвучивала свою позицию по этому вопросу, она была однозначной: заводить романы с несвободными мужчинами - это табу.

Агата Муцениеце не стала ни опровергать, ни подтверждать роман с Никитой Кологривым. Она лишь передала ему привет.

«Я не считаю нужным это комментировать. Я просто передаю Никите привет», - сказала Агата Муцениеце.

Напомним, разговоры о скоротечном романе Муцениеце и Кологривого во время съемок фильма «Я — медведь» ходили давно. А на днях Кологривый подтвердил справедливость домыслов, давая интервью Лауре Джугелия на YouTube-канале FAMETIME TV.

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По материалам 7days.ru