Прошутинская о жизни Пугачевой за границей: «Непросто ей в чужой стране с проблемным здоровьем»

Телеведущая и журналистка Кира Прошутинская более шестидесяти лет дружна с певицей Аллой Пугачевой. Две известные дамы познакомились еще в школьном возрасте.

Кира Прошутинская очень хорошо понимает, что сейчас чувствует, уехавшая из России Алла Пугачева. По словам Прошутинской, Пугачевой за пределами родной страны плохо. Скитания по чужим домам - вовсе не то, о чем люди мечтают на склоне лет.