Прошутинская о жизни Пугачевой за границей: «Непросто ей в чужой стране с проблемным здоровьем»

Телеведущая и журналистка Кира Прошутинская более шестидесяти лет дружна с певицей Аллой Пугачевой. Две известные дамы познакомились еще в школьном возрасте.
Кира Прошутинская очень хорошо понимает, что сейчас чувствует, уехавшая из России Алла Пугачева. По словам Прошутинской, Пугачевой за пределами родной страны плохо. Скитания по чужим домам - вовсе не то, о чем люди мечтают на склоне лет.
«Думаю, что непросто ей в чужой стране, в чужом доме, без своих близких людей, с проблемным здоровьем, с ее жертвенностью за семью…», - поделилась Кира Прошутинская.
Кира Прошутинская. Фото: Global Look Press
Кира Прошутинская добавила, что прекрасно понимает, как в возрасте Аллы Пугачевой хочется стабильности и родных стен. Последние годы Кира Прошутинская назвала самыми трудными в жизни Аллы Пугачевой. Вот только в этом сама Примадонна никогда никому не признается.
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Судить о том, что Алла Пугачева переживает сейчас, можно по ее песням. За последнее время Алла Борисовна презентовала целых два трека.
По материалам MK.RU