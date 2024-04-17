Мария Миронова с четырехлетним сыном попала в эпицентр потопа в Дубае

Известная актриса Мария Миронова с четырехлетним сыном Федором в эти дни отдыхает в Дубае. Правда, вместо того, чтобы наслаждаться морем, солнцем и жаркой погодой, Мария Миронова вместе с малышом вынуждена прятаться от непогоды в отеле.
В Дубае сейчас идут проливные дожди. В микроблоге Мария Миронова рассказала, как накануне, недооценив ситуацию, вместе с сыном поехала на такси в торговый центр. Звезда решила использовать пасмурный день для шопинга и прогулки по знаменитому на весь мир Dubai Mall.
Мария Миронова с сыном Федором. Фото: соцсети Марии Мироновой
Но доехать до места не получилось. По дороге в торговый центр начался ливень и гроза. По словам Марии Мироновой, с природным явлением такой интенсивности она столкнулась впервые в жизни.
«Мы видим уже плывущие машины рядом, и водитель говорит: «Ну что, мы едем обратно? Я говорю: «Да», - поделилась в микроблоге Мария Миронова.
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Далее Мария Миронова предпочла наблюдать за непогодой из номера своего отеля в Дубае.