Мария Миронова с четырехлетним сыном попала в эпицентр потопа в Дубае

Известная актриса Мария Миронова с четырехлетним сыном Федором в эти дни отдыхает в Дубае. Правда, вместо того, чтобы наслаждаться морем, солнцем и жаркой погодой, Мария Миронова вместе с малышом вынуждена прятаться от непогоды в отеле.

В Дубае сейчас идут проливные дожди. В микроблоге Мария Миронова рассказала, как накануне, недооценив ситуацию, вместе с сыном поехала на такси в торговый центр. Звезда решила использовать пасмурный день для шопинга и прогулки по знаменитому на весь мир Dubai Mall.