Наталья Фриске о реакции родителей на имя ее дочери Луны: «Сразу приняли»

Наталья Фриске с дочкой Луной. Фото: соцсети Натальи Фриске

Наталья Фриске дала понять, что не оставила выбора своим родителям.

Сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске назвала необычным именем свою маленькую дочку. Малышке она дала имя Луна. Девочку ее мама и бабушка с дедушкой ласково называют Луняшей.

Наталья Фриске рассказала, как на такой поворот событий отреагировали ее родители, бабушка и дедушка Луны. Ведь известно, что пожилые люди не всегда готовы принять то, что им предлагает более молодое поколение. Но к счастью, в семье Фриске царит полное взаимопонимание.

Наталья Фриске сообщила, что ее родители сразу же приняли имя внучки. Собственно, ничего другого им и не оставалось.

«Родители сразу приняли это имя. Другие варианты мне как-то не заходили», - поделилась Наталья Фриске с подписчиками микроблога.

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Напомним, Наталья Фриске родила дочь Луну в апреле 2022 года. На днях малышке исполнилось два годика.

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