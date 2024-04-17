Наталья Фриске о реакции родителей на имя ее дочери Луны: «Сразу приняли»

Сестра известной певицы Жанны Фриске Наталья Фриске назвала необычным именем свою маленькую дочку. Малышке она дала имя Луна. Девочку ее мама и бабушка с дедушкой ласково называют Луняшей.

Наталья Фриске рассказала, как на такой поворот событий отреагировали ее родители, бабушка и дедушка Луны. Ведь известно, что пожилые люди не всегда готовы принять то, что им предлагает более молодое поколение. Но к счастью, в семье Фриске царит полное взаимопонимание.

Наталья Фриске сообщила, что ее родители сразу же приняли имя внучки. Собственно, ничего другого им и не оставалось.

«Родители сразу приняли это имя. Другие варианты мне как-то не заходили», - поделилась Наталья Фриске с подписчиками микроблога.

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Напомним, Наталья Фриске родила дочь Луну в апреле 2022 года. На днях малышке исполнилось два годика.