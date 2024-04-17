Подруга детства Пугачевой Прошутинская объяснила, почему она уехала из России: «Желание сохранить семью»

Известная певица Алла Пугачева уже третий год живет за пределами России. За это время Примадонна пару раз наведывалась в родные края по делам.
Все же остальное время Алла Пугачева фактически кочует по странам. Вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным* и детьми-близнецами Гарри и Лизой Алла Пугачева живет то в Израиле, то в Латвии, то на Кипре.
Многие поклонники Аллы Борисовны до сих пор недоумевают, зачем Пугачева покинула Россию, где ее обожали миллионы. Ответ на этот вопрос дала телеведущая и журналистка Кира Прошутинская, которая дружна с Аллой Пугачевой со школьных лет. По мнению Прошутинской, Пугачева хочет только одного - быть рядом со своими любимыми людьми.
Кира Прошутинская. Фото: Global Look Press
«Ее отъезд – не вызов, не позиция, а желание сохранить семью. Она грустно сказала мне: «Я там, где моя семья». То есть муж и дети», - поделилась Кира Прошутинская.
По материалам MK.RU
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