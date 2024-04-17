Подруга детства Пугачевой Прошутинская: «Никаких приглашений от Аллы на юбилей я не получала»

Пятнадцатого апреля известная певица Алла Пугачева отметила свой юбилей. Примадонне исполнилось 75 лет. Так сложилось, что праздновала свою красивую дату Алла Борисовна за пределами России, где не живет уже третий год.
Судя по всему, торжество было очень скромным и семейным. Ведь приглашение на него не получили даже те, кто считается близкими друзьями Аллы Пугачевой.
Так, например, Алла Борисовна не пригласила на юбилей свою подругу детства, телеведущую и журналистку Киру Прошутинскую, с которой знакома более 60-ти лет.
Кира Прошутинская. Фото: Global Look Press
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«Никаких приглашений от Аллы на юбилей я не получала и, честно говоря, не знаю, как прошел праздник», - рассказала Кира Прошутинская.
Напомним, ранее анонсировалось, что торжество по случаю юбилея Аллы Пугачевой состоится в Израиле и на него приглашены порядка 160 человек.
По материалам MK.RU