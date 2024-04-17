Подруга детства Пугачевой Прошутинская: «Никаких приглашений от Аллы на юбилей я не получала»

Пятнадцатого апреля известная певица Алла Пугачева отметила свой юбилей. Примадонне исполнилось 75 лет. Так сложилось, что праздновала свою красивую дату Алла Борисовна за пределами России, где не живет уже третий год.

Судя по всему, торжество было очень скромным и семейным. Ведь приглашение на него не получили даже те, кто считается близкими друзьями Аллы Пугачевой.

Так, например, Алла Борисовна не пригласила на юбилей свою подругу детства, телеведущую и журналистку Киру Прошутинскую, с которой знакома более 60-ти лет.