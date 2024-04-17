Кологривый о конфликте с Гордоном на программе «Закрытый показ»: «Я просто не терплю такой тон»

Актер, ставшим известным после выхода сериала «Слово пацана», Никита Кологривый вспомнил о своем недавнем конфликте с телеведущим Александром Гордоном в эфире Первого канала.

Рассуждая сейчас о демарше на шоу Александра Гордона «Закрытый показ», Никита Кологривый вновь настаивает на том, что покинуть студию тогда его заставило поведение телеведущего. Он признается, что ему не понравилось категорически, в каких интонациях с ним позволил себе разговаривать Александр Гордон.

«Я просто не терплю такой тон. Все. Чего он там хотел, пусть бабушки выясняют на НТВ», - высказался Никита Кологривый.

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Напомним, скандал на шоу «Закрытый показ» Первого канала разразился в феврале этого года. Приглашенный на программу Никита Кологривый покинул студию после перепалки с ведущим шоу Александром Гордоном.

По материалам YouTube-канала FAMETIME TV