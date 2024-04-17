Участник «Адской кухни» Андрей Смирнов вспомнил о прыжке с вертолета с Дмитрием Красиловым: «Он испугался, побледнел»

Шоу «Выживалити» на телеканале «Пятница!» стало последним телевизионным проектом в жизни шоумена и танцора Дмитрия Красилова, известного под псевдонимом Пухляш.

Дмитрий Красилов ушел из жизни в декабре 2023 года, не дожив до своего тридцатилетия. Коллеги Дмитрия Красилова по реалити-шоу «Выживалити» с теплотой вспоминают о нем.

В частности, участник шоу «Адская кухня», шеф-повар Андрей Смирнов в интервью Teleprogramma.pro рассказал, как им с Дмитрием Красиловым пришлось в паре совершить прыжок с вертолета.