Сергей Урсуляк станет режиссером фильма по мотивам мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

Сергей Урсуляк и сценарист Геннадий Островский снимут фильм по мотивам успешного мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Он имел большой успех у публики. Так, с декабря 2022 года его посмотрели почти 1 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 1,5 млрд рублей. Есть, чем гордиться!

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Вот, что говорит Сергей Урсуляк о новом фильме, к съемкам которого он собирается приступить. По словам режиссера, в чем-то история, которая ляжет в основу сюжетной линии фильма, будет напоминать версию оригинального мюзикла. При этом будут и отличия. Ждать прямого переноса ранее увиденного, едва ли придется. Все-таки театр, как говорит Сергей Урсуляк, это более условное искусство. И разумеется, со сцены оно воспринимается зрителем легко. А на экране может показаться уже фальшью.

Режиссер дал понять, что съемки фильма по мотивам мюзикла, станут новым для него опытом разве что по жанру. Ведь в его лентах всегда много музыки.

«Что касается сомнений, то они бывают перед каждой новой работой. Но интерес попробовать что-то новое, конечно же, перевесил. В общем, впереди большая работа», - отметил Сергей Урсуляк.

Напомним, что премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» состоялась 3 декабря 2022 года в Театре МДМ.