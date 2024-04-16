Жена Хайдарова заявила о предвзятом отношении к ее мужу после обысков в клинике

В официальном Telegram-канале ГСУ СК России появилось сообщение о том, что в клинике Тимура Хайдарова были проведены обыски. Это произошло в связи с возбуждением уголовного дела по факту смерти продюсера Петра Гаврилова. 36-летний Гаврилов умер 27 февраля, то есть спустя 11 дней после проведения операции по резекции желудка, которую провел хирург Илья Елагин в клинике «Ай Кью Пластик» Хайдарова.

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Ранее было объявлено, что в рамках расследования данного уголовного дела были назначены различные судебные экспертизы, включая санитарно-эпидемиологическую, технико-криминалистическую и прочие. Кроме того, в результате обнаруженных нарушений со стороны руководства клиники по требованию следственных органов была приостановлена работа клиники Хайдарова по предоставлению некоторых видов услуг.

Жена Хайдарова Светлана Сильваши в беседе с kp.ru заявила, что по ее ощущениям, расследование проводится с явным обвинительным уклоном. Женщина заявила, что весь персонал клиники готов доказать свою невиновность в смерти Петра Гаврилова. Сильваши задевает, как она выразилась, предвзятое отношение к ее мужу доктору Хайдарову и к его клинике.

Кстати, имя Тимура Хайдарова уже не раз звучало в различных скандалах. К примеру, недовольство высказывала певица Слава, которой не понравился итоговый результат после операции. А вот поп-король сцены Филипп Киркоров, напротив, поддержал в тот момент врача, заявив, что и сам обращался к Тимуру Хайдарову. Зато Слава жаловалась на асимметрию и шрамы после операции.