Марина Юдашкина в мини-юбке выше колен покрасовалась в Дубае: прилетела погостить к дочке Галине

Марина Юдашкина похвасталась стройной фигурой, устроив себе отпуск в Дубае. На днях вдова модельера Валентина Юдашкина поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием, пожелав ей любви, счастья и семейного благополучия. Однако, похоже, заезжать к Примадонне в гости, которая живет в Израиле, Марина Юдашкина не стала. Она отдала предпочтение отдыху с семьей, навестив дочку Галину с внуками: Аркадием, Анатолием и внучкой Агатой Ариеллой.

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