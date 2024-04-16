Марина Юдашкина в мини-юбке выше колен покрасовалась в Дубае: прилетела погостить к дочке Галине

Марина Юдашкина похвасталась стройной фигурой, устроив себе отпуск в Дубае. На днях вдова модельера Валентина Юдашкина поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием, пожелав ей любви, счастья и семейного благополучия. Однако, похоже, заезжать к Примадонне в гости, которая живет в Израиле, Марина Юдашкина не стала. Она отдала предпочтение отдыху с семьей, навестив дочку Галину с внуками: Аркадием, Анатолием и внучкой Агатой Ариеллой.
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Марина Юдашкина в Дубае. Фото: соцсети героя публикации
Марина Юдашкина позировала в голубой мини-юбке, примерив белоснежную хлопковую блузу и сандалии. Свои густые белокурые волосы жена модельера Валентина Юдашкина распустила. Поклонники отметили, что выглядит Марина Юдашкина для своего возраста просто великолепно.
«Прилетели в Дубай, Галочка уже на работе, а я наслаждаюсь погодой и красивым завтраком!» - отметила жена модельера.
«Как же ты роскошно выглядишь», - похвалила Марину Юдашкину певица Валерия.