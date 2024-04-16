Анастасия Волочкова о своей любви к Сулейману Керимову: «Если бы он не был женат…»

Анастасия Волочкова стала гостьей YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», рассказав о том, какие отношения ее связывали с бизнесменом Сулейманом Керимовым. Для того, чтобы познакомиться с артисткой, предприниматель арендовал Большой театр для праздника своей компании. На тот момент Анастасии Волочковой было 25 лет. Она считает, что Сулейман Керимов сразу в нее влюбился.

Тогда у него был друг Ахмет, который также оказывал знаки внимания балерине. Волочкова должна была лететь в Баку танцевать «Лебединое озеро». Тот даже предоставил ей свой частный самолет для перелета. После первого отделения спектакля Сулейман Керимов позвонил Анастасии Волочковой, узнал, что та прилетела в Баку и сразу же сказал ей, что забирает ее в Арабские Эмираты.

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«После балета выйдешь из театра и сядешь в Mercedes. Он отвезет тебя в аэропорт», - вспоминает слова Сулеймана Анастасия Волочкова.

Несмотря на все сомнения, она отправила сотрудника Большого театра в ее номер в отеле Marriott в Москве, чтобы он собрал ее вещи и передал чемодан Сулейману Керимову. Балерина понимала, что хочет провести время с любимым мужчиной и была готова лететь с ним.

«Отчаянная была, но у меня к Сулейману возникло доверие, он мне сразу понравился. Если бы он не был женат…» - говорит Анастасия Волочкова, намекая, что тогда все могло бы сложиться по другому.

Анастасия Волочкова призналась, что сама ушла от Сулеймана Керимова, хотя и продолжала его любить. Простить ей это, экс-возлюбленный не смог. А балерина считала, что их отношения зашли в тупик.