Резник надеется, что Пугачева вернется домой

Илья Резник прокомментировал брак Аллы Пугачевой с шоуменом Максимом Галкиным*, ради которого певица оставила замок в подмосковной деревне Грязь и перевезла 10-летних двойняшек Гарри и Лизу в Израиль, вырвав их из привычной среды — школы, дома, друзей, нянек и прочего.

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«Мне все равно, за кого выходит замуж Алла. На своем веку я видел несколько ее мужей. Да, на данный момент она – жена иноагента. Повторюсь, я считаю ее своей сестрой, она меня — братом. Я очень надеюсь, что Алла в скором времени все осознает и вернется домой, в Россию, покается перед народом, который любил ее так, как никого и никогда в нашей стране не любили и не боготворили», - говорит Илья Резник в беседе с «МК».

Алла Пугачева и Максим Галкин редко показывают детей поклонникам, хотя раньше делали это чаще. Прошлым летом шоумен даже свозил двойняшек Гарри и Лизу во Францию. В Париже они могли отточить знание французского языка, на котором бегло говорят с самого детства. Сам Галкин также неплохо говорит на французском. В гости к именитой бабушке на лето приезжает и дочка Кристины Орбакайте Клава Земцова, которая дружна с двойняшками Гарри и Лизой. Она в отличие от детей шоумена Максима Галкина, учит испанский язык.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.