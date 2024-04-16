Волочкова заявила, что ее мама не стеснялась просить деньги у женихов своей дочери

Анастасия Волочкова в студии YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» вспомнила о том, какие богатые мужчины за ней ухаживали. Балерина заявила, что в те времена многие завидовали ей из-за того, что она находилась в отношениях с успешным и привлекательным мужчиной, Сулейманом Керимовым.

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Анастасия Волочкова не стала скрывать, что за три года совместной жизни она не попросила у него ни копейки, чтобы он не подумал, что она с ним из-за денег. Зато ее мама, напротив, брала деньги у всех ее мужчин и друзей. Несмотря на это, Сулейман был щедрым и дарил своей возлюбленной роскошные подарки. Решение расстаться с ним было принято самой Волочковой, несмотря на то, что она все еще любила его. Она осознавала, что у них нет будущего и перспектив. Волочкова считает, что их разлад был спровоцирован окружением Сулеймана. Теперь балерина мечтает о мужчине, который не будет верить слухам и сплетням о ней.