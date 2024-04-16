Марина Юдашкина обратилась к Алле Пугачевой в честь ее 75-летия: «Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота»

Марина Юдашкина дружит с Аллой Пугачевой уже много лет. Еще при жизни модельера Валентина Юдашкина, они виделись с Примадонной в Израиле. Вот уже два года певица вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой живет за границе. Супруги успели пожить в Израиле, в Латвии и даже погостили на Кипре, там у артистки есть свои апартаменты в городке Лимассол.
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Марина Юдашкина и Алла Пугачева дружат много лет. Фото: соцсети героя публикации
Поздравляя Аллу Пугачеву с днем рождения, Марина Юдашкина завещала ее мужу заботиться, любить и чтить певицу, считая, что она достойна самого лучшего.
«Дорогая Аллочка! Поздравляю с юбилеем! Будь счастлива! Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота! Желаю приятных событий и светлых воспоминаний!» - отметила Марина Юдашкина.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.