Марина Юдашкина обратилась к Алле Пугачевой в честь ее 75-летия: «Пусть тебя окружает любовь, внимание и забота»

Марина Юдашкина дружит с Аллой Пугачевой уже много лет. Еще при жизни модельера Валентина Юдашкина, они виделись с Примадонной в Израиле. Вот уже два года певица вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой живет за границе. Супруги успели пожить в Израиле, в Латвии и даже погостили на Кипре, там у артистки есть свои апартаменты в городке Лимассол.

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