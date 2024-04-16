Женатый Кологривый об их с Муцениеце влюбленности: «Рановато я начал примерять на себя роль мужа»

Интервью актера Никиты Кологривого, выпущенное после его освобождения после драки в Новосибирске, стало предметом активного обсуждения в Сети. В нем он подтвердил, что у него был роман с коллегой по фильму «Я — медведь» Агатой Муцениеце, хотя актер подчеркнул, что отношения были непродолжительными. Никита Кологривый признал, что его семья распалась из-за его измены, и он чувствует ответственность за причиненную боль своей жене.

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Актер заявил, что их роман с Агатой Муцениеце не перерос во что-то серьезное и глубокое, они просто не смогли избежать влюбленности в реальной жизни. И виной тому съемки в фильме, а также сюжет, которого они должны были придерживаться.

Примечательно, что на тот момент Никита Кологривый был женат. Он до сих пор не развелся с женой Александрой Питиримовой. Однако она не смогла смириться с тем, что муж оказался ей неверен.

«Рановато я начал примерять на себя роль мужа. Проблема больше во мне, моя жена-то абсолютно готова к семейной жизни, а вот я оказался не готов», - отметил Никита Кологривый.

По материалам YouTube-канале FAMETIME TV