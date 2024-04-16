Боня о встрече с Водонаевой в Москве: «Сначала мы с Аленой друг другу морду били при всей стране, а потом детей знакомили»

Дочка Виктории Бони Анджелина Летиция, которую участница проекта «Дом-2» родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита, прилетела в Москву к звездной маме. До этого девочка жила в Монако. В своем микроблоге теледива опубликовала свежее фото, удивив поклонников. Виктория повидалась с Аленой Водонаевой. Они даже познакомили своих детей друг с другом. У экс-участницы телестройки есть сын Богдан. Они вместе позировали на Красной площади.

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