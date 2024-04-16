Боня о встрече с Водонаевой в Москве: «Сначала мы с Аленой друг другу морду били при всей стране, а потом детей знакомили»

Дочка Виктории Бони Анджелина Летиция, которую участница проекта «Дом-2» родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита, прилетела в Москву к звездной маме. До этого девочка жила в Монако. В своем микроблоге теледива опубликовала свежее фото, удивив поклонников. Виктория повидалась с Аленой Водонаевой. Они даже познакомили своих детей друг с другом. У экс-участницы телестройки есть сын Богдан. Они вместе позировали на Красной площади.
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Алена Водонаева с сыном Богданом и Виктория Боня с дочкой Анджелиной Летицией. Фото: соцсети героя публикации
«Вот так бывает, сначала мы с Аленой друг другу морду били при всей стране, а потом детей знакомили! Жизнь может быть очень интересной и непредсказуемой. Главное, давать шанс тем, кто на первый взгляд может казаться даже врагом.
Мы вчера так мило провели время, думаю, у Энджи теперь точно есть друг в лице Богдана. Как вам наша компания?» - спросила у подписчиков Виктория Боня.
Ранее мы узнали у Виктории Бони, какую зарплату она получала в «Доме-2». Тем, кто продержался на телестройке три месяца платили тысячу долларов в месяц. Как участнице первого состава ей платили вполне приличный гонорар, еще 5 тысяч долларов сверху. Так, Виктория Боня получала в месяц 6 тысяч долларов.