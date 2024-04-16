Охлобыстин о съемках с Орейро из «Дикого ангела»: «Подкупает тем, что не капризная»

Иван Охлобыстин вместе с Наталией Орейро снялся в фильме «Письмо Деду Морозу». В свежем интервью актер рассказал о том, как ему работалось со звездой «Дикого ангела». Охлобыстин, который известен по роли доктора Быкова в «Интернах», признался, что ему понравилось сниматься с Наталией Орейро. Актриса вела себя скромно и совсем не звездно. Была со всеми доброжелательна и дружелюбна.

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Иван Охлобыстин подметил, что Наталия легко влилась в коллектив, она улыбчива, весела и очень работоспособна. Он также подчеркнул ее профессионализм и открытость. Поскольку общение велось через переводчика и жестами, Наталии было сложно полностью понимать окружение на съемочной площадке, однако, она приветливо общалась со всеми и не стеснялась. Пробовала говорить по-русски.

«Наталия хорошая. Она влилась в коллектив, улыбчивая, веселенькая. Видно, что очень работоспособная, подкупает тем, что не капризная», - признался Иван Охлобыстин.

По материалам «СтарХит»