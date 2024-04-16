Таисия Повалий купила дом с чужой мебелью в ипотеку и теперь экономит на всем

Известная певица Таисия Повалий приобрела дом в Подмосковье, взяв ипотеку. Звезда искала подходящую недвижимость целый год и остановила свой выбор на доме с мебелью, чтобы избежать дополнительных расходов. После покупки Повалий существенно сократила свои траты и стала более экономной. Артистка планирует выплатить ипотечный кредит в ближайшие два-три года и ради этого готова активно работать. Она также поделилась своими планами на будущее: после активной певческой карьеры Таисия хочет стать преподавателем музыки.

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«Если передо мной стоит цель, я, конечно же, считаю деньги, экономлю на всем. Понимаю, что есть более важные вещи на сегодняшний день. Когда у меня нет никаких задолженностей и я хорошо зарабатываю, то все - меня только держи! Сейчас я экономлю», - отметила Таисия Повалий.

По материалам prozvezd.info