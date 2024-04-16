Стриженова поздравила дочь с 36-летием: «Наше безграничное счастье»

Екатерина Стриженова в своем микроблоге поздравила старшую дочку Анастасию с днем рождения. Ей исполнилось 36 лет. Большую часть времени наследница телеведущей проводит с семьей в Америке. У Анастасии трое детей: сын Петр и двойняшки Александр и Георгий. Звездная мама Анастасии восхищалась тем, что ее дочка сумела самостоятельно выносила малышей до положенного срока, так еще и родила их естественным путем с разницей в шесть минут.
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«Моя доченька — наша с папой первая сознательная любовь, наша ответственность, наше безграничное счастье. Когда ты родилась, мне муж сказал «Я не понимаю, как мы с тобой раньше без Насти жили!». А теперь я не представляю нашей жизни без твоих прекрасных детей — Петра, Александра и Георгия! С Днем рождения, Настя! Для нас с папой навсегда это самый значимый день в году!» - отметила Екатерина Стриженова.
Екатерина Стриженова с дочкой Анастасией и внуками Александром и Георгием. Фото: соцсети героя публикации
Телеведущая старается уделять время и своей карьере, и семье, и внукам, которых она просто обожает. Екатерина Стриженова вместе с мужем Александром часто нянчится с Петей, и просто души не чает в младших внуках Саше и Грише. Дочка телеведущей прекрасно справляется со своими материнскими обязанностями, она всегда рядом с детьми. Поклонники считают, что младшая наследница Екатерины Стриженовой Александра, которая не так давно вышла замуж, обязательно порадует маму, если подарит ей долгожданную внучку. Ведь до этого в семье рождались одни только мальчики.