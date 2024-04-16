Стриженова поздравила дочь с 36-летием: «Наше безграничное счастье»

Екатерина Стриженова в своем микроблоге поздравила старшую дочку Анастасию с днем рождения. Ей исполнилось 36 лет. Большую часть времени наследница телеведущей проводит с семьей в Америке. У Анастасии трое детей: сын Петр и двойняшки Александр и Георгий. Звездная мама Анастасии восхищалась тем, что ее дочка сумела самостоятельно выносила малышей до положенного срока, так еще и родила их естественным путем с разницей в шесть минут.

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