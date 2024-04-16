Кинокомпания и продюсерский центр Андрея Кончаловского потеряли 22,4 млн рублей

Кинокомпания и продюсерский центр известного режиссера Андрея Кончаловского потерпели убытки в размере 22,4 миллиона рублей после передачи доли актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой, сообщает Telegram-канал Mash.

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Согласно информации, обе организации находятся под управлением Юрия Гришина. До этого момента доли компаний были распределены между Кончаловским, Высоцкой, их близким другом и директором проекта «Едим дома» Евгением Степановым. На данный момент контрольный пакет акций перешел к жене Андрея Кончаловского.

Кроме того, Юлия Высоцкая является владельцем 45% ООО «Продюсерский центр Андрея Кончаловского», который потерял 1,1 миллиона рублей. В то же время кинокомпания ушла в минус на 21,3 миллиона.

Напомним, что у Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой есть двое общих детей: дочка Мария и сын Петр. В 2013 году режиссер попал в крупное ДТП вместе с дочерью, она получила тяжелые травмы. Авария произошла во Франции. В одном из интервью Андрей Кончаловский признался, что они с женой поставили перед собой цель сделать все для того, чтобы улучшить жизнь пострадавшей в ДТП наследницы.

Кстати, в одном из своих интервью Юлия Высоцкая призналась, что как и любую другую женщину, ее страшит старость. При этом телеведущая дала понять, что представительницы прекрасного пола за границей, к примеру, в Италии или во Франции, находятся в более выгодном положении. Там не принято указывать на возраст женщины. Юлия Высоцкая младше своего мужа на 36 лет. Андрею Кончаловскому — 86 лет, а его возлюбленной всего 50.