Брат Владимира Кузьмина объяснил, почему певец не смог жить в США: «Там очень большой напряг»

Некоторое время назад два брата, музыканты Александр и Владимир Кузьмин уезжали из России покорять Америку. Причем, Владимир Кузьмин покинул страну в тот момент, когда добился здесь небывалой популярности у поклонников.

Александр Кузьмин задержался в США на долгих двадцать лет и лишь недавно вернулся в Россию. А вот Владимир Кузьмин, в отличие от брата, быстро понял, что в Америке его никто не ждет с распростертыми объятиями. Он довольно быстро покинул США и приехал в Россию, где его просто обожали миллионы.

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По словам Александра Кузьмина, Владимир Кузьмин предпочел не испытывать судьбу, а пойти уже протоптанной в России дорогой.

«Он уехал, потому что не выдержал. Там очень большой напряг жизненный», - объяснил причину, по которой Владимир Кузьмин покинул США, его брат.

По материалам MK.RU