Волочкова: «Я знаю, что такое жить, вообще не имея квартиры»

Анастасия Волочкова пришла в студию YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», рассказав, что в 17 лет она оказалась с семьей буквально на улице. Дело в том, что родители балерины продали квартиру, чтобы купить жилье поближе к центру. Но остались и без денег, и без квартиры. Спустя годы, уже заработав приличные деньги, Анастасия Волочкова смогла купить маме квартиру в самом центре Санкт-Петербурга у Мариинского театра.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».