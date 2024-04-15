Волочкова: «Я знаю, что такое жить, вообще не имея квартиры»

Анастасия Волочкова пришла в студию YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», рассказав, что в 17 лет она оказалась с семьей буквально на улице. Дело в том, что родители балерины продали квартиру, чтобы купить жилье поближе к центру. Но остались и без денег, и без квартиры. Спустя годы, уже заработав приличные деньги, Анастасия Волочкова смогла купить маме квартиру в самом центре Санкт-Петербурга у Мариинского театра.
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«Я сегодня живу в очень красивом доме, я его сама купила. И просто когда мне люди начинают с сарказмом говорить: да вот она кичится своим домом, да вот она кичится своим «Майбахом». Я думаю, люди, а вы не понимаете, что я знаю, что такое жить, вообще не имея квартиры.
И вот когда меня принимали в Мариинский театр, еще за год до окончания балетного училища, мои родители видели мое мытарство, даже учитывая момент с моим передвижением. Они поняли, что я очень сильно трачу свои силы на переезды. Они продали нашу квартиру на окраине города, чтобы купить в центре. Когда эта сделка произошла, на следующий день нам сказали, что у вас нет ни квартиры, ни денег. Якобы бандиты напали и деньги пропали. И мы в одночасье оказались на улице», - отметила Анастасия Волочкова.