Дочь Марии Шукшиной Анна: «Мира в нашей семье не будет никогда»

Дочь актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Анна рассказала о новом конфликте в семье. Судя по всему, Мария Шукшина и ее сестра Ольга готовятся встретиться в суде. Причина - рукописи их отца, писателя Василия Шукшина. Ранее они всегда хранились у вдовы писателя, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, но некоторое время назад она передала рукописи дочери, известной артистке и телеведущей Марии Шукшиной.
«Сейчас мамина сестра Ольга захотела, чтобы рукописи были у нее. Мама, конечно же, их не отдаст. Какая перспектива? Суд. Мира в нашей семье не будет никогда», - рассказала Анна Шукшина.
Анна Шукшина. Фото: кадр программы НТВ «Звезды сошлись»
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Что же касается ее отношений со звездной мамой, то, по словам Анны Шукшиной, они потеплели. Мария Шукшина и ее дочь помирились после крупной ссоры и сейчас поддерживают добрые отношения.
«Мама мне позвонила и сказала, что ей нужно мое свидетельство о рождении, чтобы пенсию оформить. Я привезла его ей домой. Мы сели за стол и просто поговорили», - рассказала Анна Шукшина на шоу НТВ «Звезды сошлись».