Дочь Марии Шукшиной Анна: «Мира в нашей семье не будет никогда»

Дочь актрисы и телеведущей Марии Шукшиной Анна рассказала о новом конфликте в семье. Судя по всему, Мария Шукшина и ее сестра Ольга готовятся встретиться в суде. Причина - рукописи их отца, писателя Василия Шукшина. Ранее они всегда хранились у вдовы писателя, актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, но некоторое время назад она передала рукописи дочери, известной артистке и телеведущей Марии Шукшиной.

«Сейчас мамина сестра Ольга захотела, чтобы рукописи были у нее. Мама, конечно же, их не отдаст. Какая перспектива? Суд. Мира в нашей семье не будет никогда», - рассказала Анна Шукшина.