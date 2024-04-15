Кучера подшутил над Лель, которая заявила, что общается с 200 видами инопланетян: «Прям завидую!»

Певица Катя Лель заявила, что наладила связь с жителями 200 цивилизаций, сообщает портал trinixy.ru.

По словам артистки, они совершенно разные и бояться их не надо. По крайней мере с тем, с кем она общается, все добрые. Инопланетяне, по словам, Кати Лель бывают разного цвета: одни голубые, другие серые.

Актер Оскар кучера не смог промолчать, услышав эту новость и отреагировал на нее в своем телеграме.

«Катюнь, я тебе прям завидую иногда! Говорят, склероз лучшая болезнь – никогда голова не болит и каждый день новости! Но тут случай особенный!» - обратился он в личном блоге к певице Лель.

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