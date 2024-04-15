Волочкова рассказала правду о перенесшем инсульт отце: «Вот уже 15 лет он ничего не говорит! Сознание, все сохранено»

Анастасия Волочкова пришла в студию YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», рассказав о том, что балет стал призванием в ее жизни. При этом артистка дала понять, что в детстве ходила в спортивную школу, ведь ее отец был спортсменом. Однако тяжелая болезнь лишила Юрия Федоровича возможности говорить. Он перенес инсульт, который имел тяжелые последствия. При этом интеллект мужчины полностью сохранен. Он все понимает, но не может внятно изъясняться.

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