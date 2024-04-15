Волочкова рассказала правду о перенесшем инсульт отце: «Вот уже 15 лет он ничего не говорит! Сознание, все сохранено»

Анастасия Волочкова пришла в студию YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка», рассказав о том, что балет стал призванием в ее жизни. При этом артистка дала понять, что в детстве ходила в спортивную школу, ведь ее отец был спортсменом. Однако тяжелая болезнь лишила Юрия Федоровича возможности говорить. Он перенес инсульт, который имел тяжелые последствия. При этом интеллект мужчины полностью сохранен. Он все понимает, но не может внятно изъясняться.
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«У меня папа спортсмен. Чемпион СССР по настольному теннису. Жалко, вот уже 15 лет он ничего не говорит. Он после инсульта. И на самом деле, сознание, все сохранено. Он очень любит меня, с ним можно поговорить. Но мне тяжело... Мне от папы (внимания и любви) больше досталось, чем от мамы», - призналась Анастасия Волочкова.