Волочкова заявила, что вообще не умеет готовить

Анастасия Волочкова пришла в студию YouTube-проекта Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Беседуя, две звезды: первая — балета, а вторая — гимнастики, выяснили, что обе в детстве были влюблены в балет. И это любовь возникла благодаря Майе Плисецкой. Увидев однажды выступление Майи Михайловны маленькая Ляйсан обмоталась туалетной бумагой и стала изображать из себя танцовщицу, а если быть точнее, то лебедя, чей образ воплотила Плесецкая. Своей любимой балериной Майю Михайловну считала и Анастасия Волочкова. Став ее ученицей, она испытала гордость и счастье. Для нее это было чем-то особенным.

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Оказавшись в гостях на шоу «Дерзкая готовка» Анастасия Волочкова призналась, что вообще не умеет готовить. Об этом ее спросила Ляйсан Утяшева.