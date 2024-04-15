Муж блогера Валерии Чекалиной хочет отсудить у нее имущество на миллиард рублей

Муж Валерии Чекалиной, блогера Лерчик, Артем подал иск к ней. Он хочет отсудить у жены имущество на сумму свыше миллиарда рублей, а именно, 1, 2 миллиардов рублей.

Несмотря на то, что супруги уверяют подписчиков в соцсетях, что расстаются совершенно мирно, кое-какие дрязги все же имеют место быть. При таком-то списке имущества на столь внушительную сумму.

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Между тем, многие считают, что Чекалины решили развестись официально, чтобы как раз спасти и оставить при себе имущество. Не исключено, что пара может это делать по совету адвокатов.

Напомним, что Лерчек подала на развод с мужем буквально через пару недель после того, как было закрыто уголовное дело против нее.

По материалам телеграм-канала SHOT