Татьяна Тарасова об Алле Пугачевой: «Мы близко не дружили»

Пятнадцатого апреля известной певице Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Свой юбилей Примадонна отмечает далеко за пределами России, в которой не живет уже более двух лет.

В день рождения Аллы Борисовны о ней высказались ее именитые друзья. В их числе - прославленный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова. Правда, она уточнила, что с Пугачевой никогда подружками они не были.