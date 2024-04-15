Татьяна Тарасова об Алле Пугачевой: «Мы близко не дружили»

Пятнадцатого апреля известной певице Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Свой юбилей Примадонна отмечает далеко за пределами России, в которой не живет уже более двух лет.
В день рождения Аллы Борисовны о ней высказались ее именитые друзья. В их числе - прославленный тренер Татьяна Анатольевна Тарасова. Правда, она уточнила, что с Пугачевой никогда подружками они не были.
«Мы близко не дружили. Но очень уважительно относились друг к другу», - сказала Татьяна Тарасова во время интервью Ксении Собчак.
Татьяна Тарасова и Ксения Собчак. Фото: YouTube-шоу «Осторожно: Собчак»
Татьяна Тарасова носит шубу, которую ей когда-то на юбилей подарила Алла Пугачева, и признается, что в восторге от этого подношения. Как и от самой Аллы Борисовны. Тарасова отметила, что считает Пугачеву великой певицей.
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«Она для меня человек, который пел, и голос которого знают два поколения и не перепутают. Она – большая, настоящая звезда, и к ней так и надо относиться. И слава богу, что она родилась в нашей стране, и мы имели удовольствие и счастье ее видеть и слышать», - высказалась Татьяна Тарасова.
По материалам YouTube-шоу «Осторожно: Собчак»