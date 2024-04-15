Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова удивила размером зарплаты на проекте

Ирина Агибалова - одна из самых ярких бывших участниц «Дома-2» - решилась раскрыть свою зарплату на проекте. По словам Ирины Агибаловой, ей предложили сумму, каких до нее на телестройке не зарабатывал никто.

«Я тринадцать лет отработала в школе учителем биологии и химии. На момент прихода на шоу «Дом-2» была домохозяйкой. На на шоу у меня была самая высокая зарплата - 95 тысяч рублей», - поделилась Ирина Агибалова в эфире программы НТВ «Звезды сошлись».

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Напомним, Ирина Агибалова пришла на «Дом-2» в апреле 2010 года, чтобы поддержать свою младшую дочь, участницу реалити-шоу Маргариту Агибалову. Ирина Александровна стала первой мамой, появившейся на проекте. И по сей день она удерживает звание самой популярной и яркой телебабушки реалити-шоу.