Броневицкая рассказала о встрече с Кунгуровым за день до его смерти: «Он был полон оптимизма»

Программа телеканала НТВ «Звезды сошлись», которая вышла в эфир в минувшее воскресенье, 14 апреля, поздно вечером была посвящена трагическому событию - добровольному уходу из жизни певца Евгения Кунгурова.

Коллеги и знакомые ныне покойного исполнителя говорили о том, каким они запомнили Евгения Кунгурова. Так, дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что виделась с Евгением Кунгуровым за день до его смерти. Тот, как и всегда, был невероятно мил, общителен, излучал оптимизм и позитивную энергию.

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