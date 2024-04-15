Броневицкая рассказала о встрече с Кунгуровым за день до его смерти: «Он был полон оптимизма»

Программа телеканала НТВ «Звезды сошлись», которая вышла в эфир в минувшее воскресенье, 14 апреля, поздно вечером была посвящена трагическому событию - добровольному уходу из жизни певца Евгения Кунгурова.
Коллеги и знакомые ныне покойного исполнителя говорили о том, каким они запомнили Евгения Кунгурова. Так, дочь певицы Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что виделась с Евгением Кунгуровым за день до его смерти. Тот, как и всегда, был невероятно мил, общителен, излучал оптимизм и позитивную энергию.
Илона Броневицкая. Фото: Global Look Press
«Он был такой, как всегда, абсолютно полон оптимизма. Разговор был о каких-то перспективах работы», - поделилась Илона Броневицкая в программе НТВ «Звезды сошлись».
Напомним, Евгения Кунгурова не стало 8 апреля. Певец добровольно ушел из жизни, ему было всего сорок лет.