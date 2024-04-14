74-летняя Пугачева спела новую песню: «Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим»

Алла Пугачева можно сказать вдохнула вторую жизнь в сингл «Я плачу». Новую песню артистка выпустила к своему юбилею. 15 апреля Примадонне исполнится 75 лет. Кстати, эта песня была записана еще 5 лет назад. Алла Борисовна должна была спеть эту композицию на юбилейном концерте Леонида Агутина в 2018 году. Однако артистка так и не спела эту песню, отказавшись приехать на концерт из-за плохого самочувствия.

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В Сети новая песня Аллы Пугачевой доступна к прослушиванию. И вот строчки, которые исполнила певица: «Я плачу на твоем плече. Почему ты так красив? Иногда невыносим. Но, знаешь, не значит ничего вообще в мире без твоей улыбки, без моей большой ошибки и твоей — я благодарна ей».

Поклонники считают, что эту песню артистка вполне могла посвятить шоумену Максиму Галкину*, за которым она уехала в Израиль вместе с детьми - 10-летними двойняшками Гарри и Лизой. Примадонна согласилась поменять место жительства и оставила замок в подмосковной деревне Грязь. Многие считали, что Алла Борисовна могла поселиться и в США, там у нее живет внук Никита Пресняков с женой моделью Аленой Красновой, а также дочка Кристина Орбакайте с семьей.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «СтарХит»