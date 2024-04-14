Инстасамка поддержала новый тренд на естественность, показав свои мокрые подмышки на фото

Певица Инстасамка. Фото: соцсети героя публикации

Поп-дива не постеснялась услышать критику в свой адрес.

Певица Дарья Зотеева, больше известная под псевдонимом Инстасамка, поддержала тренд на естественность, опубликовав в своем микроблоге свежее фото, которое тут же привлекло к себе внимание подписчиков. И дело в том, что 23-летняя поп-дива продемонстрировала свои мокрые подмышки, а точнее расплывшиеся пятна на лонгсливе. Инстасамка специально подняла руки над головой, чтобы показать именно эту зону. Поклонники артистки гадают, что именно хотела этим сказать их любимица. 

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Инстасамка любит экспериментировать с имиджем и не скрывает этого. Видимо, певица хотела показать, что она не стесняется естественной физиологической реакции своего тела, в том числе и на погоду, страх, стресс и прочее. Ведь пот это вполне естественное явление. 

Кстати, дочка американской поп-дивы Мадонны Лурдес также часто демонстрирует именно эту часть своего тела. Только в отличие от Инстасамки, девушка предпочитает не брить подмышки. 

По материалам kp.ru

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