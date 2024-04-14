Анфиса Чехова призналась, что потеряла ребенка

46-летняя Анфиса Чехова всегда откровенно делится с поклонниками историями из личной жизни, пусть и некоторые из них весьма трагичные. Так, в 2019 году телеведущая пережила тяжелое испытание, у нее умер отец. Все это время Чехова крайне редко распространялась о близком родственнике. Дело в том, что отношения с Александром Корчуновым у теледивы были непростыми. Однако после похорон Анфиса Чехова нашла в себе силы простить отца и забыть все обиды, которые хранила в своей душе и памяти.

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Также выяснилось, что травматичным для экс-жены актера Гурама Баблишвили стало то, что она потеряла ребенка. У телеведущей есть сын Соломон. И мог родиться еще один малыш. Но эта беременность прервалась.

«Один раз была замершая беременность — и там под общим наркозом все… Тогда я как на гильотину шла. Больше всего страшно, что сейчас будут давать наркоз», — говорила Анфиса Чехова в шоу Неприятный Пилягин.

Также Анфиса Чехова призналась, что никогда не уменьшала себе желудок с помощью операции, как писали в СМИ.

По материалам kp.ru