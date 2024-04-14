Куклачев вышел на связь после обширного инфаркта: «Врач без наркоза вытащил то, что забило канал»

Ранее стало известно о том, что еще в пятницу, 12 апреля, 75-летний Юрий Куклачев почувствовал себя плохо. У него случился обширный инфаркт. В это время он находился на юбилейном благотворительном концерте в Vegas City Hall. Артиста в срочном порядке увезли на скорой помощи в больницу. Медики приняли решение сделать пациенту экстренную операцию, которая прошла успешно. Уже на следующий день, в субботу, известный дрессировщик кошек пришел в себя и сразу же связался с сыном, а также с коллегами по театру.

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В окружении Юрия Куклачева дали понять, что в воскресенье, 14 апреля, артиста после операции переведут из реанимации в терапию. Коллеги народного артиста РСФСР уточнили, что Юрий Дмитриевич рад тому, что все произошло в Vegas City Hall, где дежурила бригада скорой помощи. Благодаря этому, его сразу же доставили в больницу. Можно сказать, что вовремя привезли. А затем сердце дрессировщика остановилось прямо на операционном столе, рассказывают в окружении Юрия Куклачева.

«Врач без наркоза вытащил то, что забило канал. И клапан заработал. Во время операции врач разговаривал с Юрием Дмитриевичем. Он поставил пять стентов. Если они приживутся, то еще 5 лет можно спокойно жить», - приводит kp.ru слова близких Юрия Куклачева.

В настоящее время его здоровью и жизни ничего не угрожает.