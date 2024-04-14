Беременная жена Вдовина Николаева: «Иногда я совершенно забываю, что у меня живот»

Супруга известного бизнесмена Игоря Вдовина, ранее состоявшего в отношениях с балериной Анастасией Волочковой, телеведущая Елена Николаева беременна.

Будущая дважды мама, судя по всему, наслаждается своим состоянием и легко переносит беременность. В микроблоге Елена Николаева похвасталась кадрами на которых предстала в нежном платье, признавшись, что порой забывает о том, что у нее сейчас довольно внушительных размеров живот.

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