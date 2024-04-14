Беременная жена Вдовина Николаева: «Иногда я совершенно забываю, что у меня живот»

Супруга известного бизнесмена Игоря Вдовина, ранее состоявшего в отношениях с балериной Анастасией Волочковой, телеведущая Елена Николаева беременна.
Будущая дважды мама, судя по всему, наслаждается своим состоянием и легко переносит беременность. В микроблоге Елена Николаева похвасталась кадрами на которых предстала в нежном платье, признавшись, что порой забывает о том, что у нее сейчас довольно внушительных размеров живот.
Беременная Елена Николаева показала живот. Фото: скрин видео соцсети Елены Николаевой
«Иногда я совершенно забываю, что у меня живот. И что за окном пока +13. Впереди — лето, +1 новая жизнь, +1 новый диплом и…на свободу в ажурных полупрозрачных платьях», - написала в микроблоге Елена Николаева.
Напомним, малыш, который появится летом, станет вторым совместным ребенком Игоря Вдовина и Елены Николаевой. У пары есть сын Александер, которому почти два с половиной года.