Ирина Круг подняла расценки за свои выступления в три раза

С недавних пор концерты вдовы известного певца Михаила Круга Ирины стали стоить дороже. Исполнительница теперь запрашивает гонорар в три раза выше, чем раньше.

Ирина Круг готова выступить за четыре миллиона рублей, еще не так давно певица запрашивала 1, 3 миллиона рублей. Судя по всему, расценки вдова Михаила Круга повысила из-за возросшей популярности. График певицы очень плотный, ближайшая свободная дата, на которую можно заказать выступление Ирины Круг, аж первое августа.

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В два раза больше денег за свои выступления стал брать и сын покойного Михаила Круга Александр. Правда, он стал дороже в два раза, а не в три, как его мама Ирина Круг.

За выступление Александра Круга теперь нужно выложить 700 тысяч рублей, ранее же начинающий исполнитель просил всего 400 тысяч рублей. Но теперь он стал звездой экрана, участником телевизионного проекта, видимо, гонорары выросли по этой причине.

По материалам телеграм-канала Mash