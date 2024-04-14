Александра Ширвиндта похоронили на Новодевичьем кладбище через месяц после смерти

В это воскресенье, 14 апреля, на Новодевичьем кладбище столице состоялась траурная церемония, на которой собрались друзья, коллеги и близкие покойного известного артиста Александра Ширвиндта.

Во время церемонии была захоронена урна с прахом Александра Ширвиндта. Согласно завещанию покойного, сделанного при жизни, Александра Ширвиндта кремировали.

Похороны состоялись через месяц после смерти Александра Ширвиндта. Как сообщается, родственники покойного артиста ждали подходящей для этого события погоды.

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Напомним, Александр Ширвиндт умер 15 марта, ему было 89 лет. Церемония прощания с покойным мэтром прошла 18 марта в Театре сатиры.

По материалам starhit.ru