Вдова Евгения Кунгурова: «Он навсегда со мной, в наших детях»

Вдова певца, участника шоу «Голос» и телеведущего Евгения Кунгурова Ирина сделала признание сразу же после прощания с ним. Женщина заявила собравшимся, что Евгений Кунгуров навсегда останется с ней.

Облаченная во все черное и еле сдерживающая слезы, Ирина громко заявила о своей боли.

«Если хотите узнать, ушел ли он от меня. Нет, он от меня не ушел. Он навсегда со мной, в наших детях. Спасибо всем, что пришли», - сказала вдова Евгения Кунгурова.

Кадры с ее заявлением были распространены программой НТВ «Ты не поверишь!».