Вдова Евгения Кунгурова: «Он навсегда со мной, в наших детях»

Вдова певца, участника шоу «Голос» и телеведущего Евгения Кунгурова Ирина сделала признание сразу же после прощания с ним. Женщина заявила собравшимся, что Евгений Кунгуров навсегда останется с ней.
Облаченная во все черное и еле сдерживающая слезы, Ирина громко заявила о своей боли.
«Если хотите узнать, ушел ли он от меня. Нет, он от меня не ушел. Он навсегда со мной, в наших детях. Спасибо всем, что пришли», - сказала вдова Евгения Кунгурова.
Кадры с ее заявлением были распространены программой НТВ «Ты не поверишь!».
Вдова Евгения Кунгурова Ирина. Фото: кадр программы НТВ «Ты не поверишь!»
Напомним, певец Евгений Кунгуров добровольно ушел из жизни 8 апреля, ему было всего сорок лет. 13 апреля Кунгуров был похоронен в Свердловской области, у себя на родине.
У него осталось двое маленьких детей.