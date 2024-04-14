Певица Жасмин потратила на свадьбу сына 10 миллионов рублей

На днях в Москве состоялось пышное торжество. Певица Жасмин женила своего старшего сына от первого брака, 26-летнего Михаила. Избранницей молодого человека стала 24-летняя Ева Хачатурян, бывшая фигуристка и подруга Евгении Медведевой.
Певица Жасмин не поскупилась на торжество для своего наследника. По данным, которые были озвучены в программе НТВ «Ты не поверишь!», звезда потратила на свадьбу порядка 10 миллионов рублей.
Жасмин арендовала банкетный зал в центре Москвы, который был роскошно украшен живыми розами и гортензиями.
Зал, где проходила свадьба сына певицы Жасмин. Фото: кадр программы «Ты не поверишь!»
На свадьбе сына певицы Жасмин присутствовало триста гостей. Среди них немало звезд. Так, на торжестве были замечены Филипп Киркоров, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Николай Басков, вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон и другие знаменитости.
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Напомним, о том, что певица Жасмин готовится к свадьбе старшего сына, стало известно в январе этого года. Звезда и ее невестка очень похожи внешне и дружны.