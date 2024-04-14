Певица Жасмин потратила на свадьбу сына 10 миллионов рублей

На днях в Москве состоялось пышное торжество. Певица Жасмин женила своего старшего сына от первого брака, 26-летнего Михаила. Избранницей молодого человека стала 24-летняя Ева Хачатурян, бывшая фигуристка и подруга Евгении Медведевой.

Певица Жасмин не поскупилась на торжество для своего наследника. По данным, которые были озвучены в программе НТВ «Ты не поверишь!», звезда потратила на свадьбу порядка 10 миллионов рублей.

Жасмин арендовала банкетный зал в центре Москвы, который был роскошно украшен живыми розами и гортензиями.