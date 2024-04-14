Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум встречается с американским продюсером

25-летняя дочь известных исполнителей Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза уже полтора года встречается с американским продюсером, который немного моложе нее.
Как рассказал дедушка Елизаветы, папа Леонида Агутина Николай Агутин, у молодых людей все серьезно. Избранник Лизы уже сделал ей предложение и подарил колечко.
Вместе с избранником Лиза прилетала из США, где живет практически с рождения, в Москву на Новый год.
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«Симпатяга пацан такой. Он ей уже предложил, и колечко было», - рассказал Николай Агутин в программе НТВ «Ты не поверишь!».
Дочь Леонида Агутина со своим избранником. Фото: кадр программы «Ты не поверишь!»
Правда, сам Леонид Агутин не в курсе матримониальных планов дочери. Он знает о возлюбленном Лизы, но о предложении руки и сердца пока ничего не слышал.