Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум встречается с американским продюсером

25-летняя дочь известных исполнителей Анжелики Варум и Леонида Агутина Лиза уже полтора года встречается с американским продюсером, который немного моложе нее.

Как рассказал дедушка Елизаветы, папа Леонида Агутина Николай Агутин, у молодых людей все серьезно. Избранник Лизы уже сделал ей предложение и подарил колечко.

Вместе с избранником Лиза прилетала из США, где живет практически с рождения, в Москву на Новый год.

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