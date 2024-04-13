Сын Куклачева сообщил об улучшении состояния отца после инфаркта: «Полчаса назад говорил с ним»

Накануне Юрий Куклачев отпраздновал юбилей. Но его 75-летие было омрачено неприятной ситуацией. Артисту стало плохо во время выступления. Из-за болей в сердце родные вызвали скорую. Вскоре выяснилось, что он перенес обширный инфаркт.

Дрессировщика госпитализировали и провели трехчасовую операцию. Его дети: Дмитрий, Екатерина и Владимир — они также участвуют в представлениях — следили за новостями. Старший наследник сообщил, что его папе стало лучше. Они даже смогли поговорить.

«Сегодня уже он себя чувствует лучше. Буквально полчаса назад я разговаривал с ним, он раздавал мне указания, что поменять в программе, чтобы шоу продолжалось. Я ему сказал: "Пап, успокойся, расслабляйся, выздоравливай, все будет хорошо"», — поделился Дмитрий с KP.RU.

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Ранее дети Куклачева решили, что не будут отменять шоу, которые пройдут 13 и 14 апреля. Они пересмотрели программу, чтобы можно было показать постановку без участия своего отца. Вырученные деньги от представлений будут отправлены на помощь пострадавшим от теракта в «Крокусе».