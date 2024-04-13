Алла Пугачева решила устроить в честь своего 75-летия банкет на 160 человек на Кипре

Больше двух лет Алла Пугачева живет за границей. Там она растит двойняшек Лизу и Гарри, которым уже по 10 лет. 15 апреля артистка отметит свой юбилей. В последнее время она не упускает шанса увидеться с друзьями, поэтому решила отметить 75-летие с размахом. Говорят, что уже идет подготовка к банкету.

Само празднование, согласно слухам, состоится на Кипре. Несколько лет назад Алла Борисовна и ее супруг Максим Галкин* приобрели там роскошные апартаменты и получили местное гражданство.

Согласно информации EG.ru, на торжество приглашены многочисленные друзья и родственники певицы. Предполагается, что на юбилее соберется не менее 160 гостей, включая Стаса Намина и Александра Достмана с семьей.

Ранее также сообщалось о возможном юбилейном концерте в Израиле и туре по всей Европе. Однако пока неизвестно, когда именно Пугачева отправится на гастроли. Сама артистка еще не анонсировала турне. Как правило, о подобных масштабных мероприятиях объявляют заранее, чтобы успеть продать билеты.

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Стоит отметить, что Алла Пугачева встречает свой юбилей в хорошем настроении. Ей пророчили статус иноагента, однако в соответствующий реестр она не попала. Сейчас в отношении нее все еще проводится расследование, проверяются источники ее финансирования. Ожидалось, что Минюст примет решение по Пугачевой к 12 апреля, но в списке новых фигурантов реестра ее имени не оказалось.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.