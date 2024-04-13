Невеста Роберта Паттинсона раскрыла пол ребенка: «Моя собственная очаровательная леди»

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус стали родителями. Фото: Global Look Press

Звезда фильма «С любовью, Рози» Сьюки Уотерхаус приехала на фестивале «Коачелла». Актриса подтвердила, что родила ребенка от Роберта Паттисона.

Британская артистка Сьюки Уотерхаус, возлюбленная известного актера Роберта Паттинсона, недавно стала мамой. Пара, встречающаяся с 2018 года, наконец-то пополнила свою семью долгожданным ребенком. Только теперь стало известно, что у них родилась дочка. Несмотря на послеродовой период, Уотерхаус решила не задерживаться дома и выступила на музыкальном фестивале. После шоу она поделилась своими эмоциями и рассказала о новом этапе в своей жизни.

Сьюки выразила свое счастье и гордость за то, что стала матерью. 

«Даже на знаю, может, некоторые из вас знают, что в моей жизни недавно произошли большие перемены. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди!» — отметила актриса в соцсети.

Она также отметила, что послеродовой период стал для нее волнующим и наполненным радостью. Избранница звезды подчеркнула, что гордится тем, что пережила и своим телом. 

Роберт Паттинсон, известный многим по роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки», неоднократно предлагал руку и сердце своей возлюбленной. Однако пара до сих пор не связала себя узами брака. Поклонники уверены, что после рождения ребенка влюбленные наконец-то пойдут под венец. Сам актер признавался в своих мечтах о свадьбе с Уотерхаус.

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Таким образом, несмотря на то, что пара еще не оформила свои отношения официально, они уже стали семьей, добавив в нее маленькое чудо.

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