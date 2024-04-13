Невеста Роберта Паттинсона раскрыла пол ребенка: «Моя собственная очаровательная леди»

Британская артистка Сьюки Уотерхаус, возлюбленная известного актера Роберта Паттинсона, недавно стала мамой. Пара, встречающаяся с 2018 года, наконец-то пополнила свою семью долгожданным ребенком. Только теперь стало известно, что у них родилась дочка. Несмотря на послеродовой период, Уотерхаус решила не задерживаться дома и выступила на музыкальном фестивале. После шоу она поделилась своими эмоциями и рассказала о новом этапе в своей жизни.

Сьюки выразила свое счастье и гордость за то, что стала матерью.

«Даже на знаю, может, некоторые из вас знают, что в моей жизни недавно произошли большие перемены. Я невероятно счастлива, что теперь у меня есть моя собственная очаровательная леди!» — отметила актриса в соцсети.

Она также отметила, что послеродовой период стал для нее волнующим и наполненным радостью. Избранница звезды подчеркнула, что гордится тем, что пережила и своим телом.

Роберт Паттинсон, известный многим по роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки», неоднократно предлагал руку и сердце своей возлюбленной. Однако пара до сих пор не связала себя узами брака. Поклонники уверены, что после рождения ребенка влюбленные наконец-то пойдут под венец. Сам актер признавался в своих мечтах о свадьбе с Уотерхаус.

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Таким образом, несмотря на то, что пара еще не оформила свои отношения официально, они уже стали семьей, добавив в нее маленькое чудо.